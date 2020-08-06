Сад біля резиденції королеви Британії вперше за 40 років відкриють для громадськості

Сад біля Віндзорського палацу, однієї з резиденцій королеви Британії, вперше за 40 років відкриють для громадськості.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Сад Віндзорського палацу East Terrace Garden, створений у 1824 році, неодноразово перероблювали відповідно до смаків наступного монарха. Він був закритий для відвідувачів більше 40 років.

Читайте також Королева Британії посвятить у лицарі ветерана, який зібрав 33 млн фунтів для медиків

Тепер люди знову зможуть гуляти у парку на вихідних протягом серпня та вересня.

Фото: Reuters

Сад від початку створили, аби з вікон і тераси палацу на східному фасаді відкривався мальовничий краєвид.

У роки Другої світової війни королівський сад перетворили на город через продовольчі потреби. Молода Єлизавета ІІ та її сестра Маргарет мали там окремі ділянки, за якими доглядали, щоб зробити свій внесок для країни у воєнний час.