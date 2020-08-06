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Сад возле резиденции королевы Британии впервые за 40 лет откроют для общественности

Четверг, 6 августа 2020, 13:47

Сад у Виндзорского дворца, одной из резиденций королевы Великобритании, впервые за 40 лет откроют для общественности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Сад Виндзорского дворца East Terrace Garden, созданный в 1824 году, неоднократно переделывали в соответствии со вкусами следующего монарха. Он был закрыт для посетителей более 40 лет.

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Теперь люди смогут гулять в парке на выходных в течение августа и сентября.

 
Фото: Reuters

Сад изначально создали, чтобы из окон и террасы дворца на восточном фасаде открывался живописный вид.

В годы Второй мировой войны королевский сад превратили в огород из-за продовольственных нужд. У молодой Елизаветы II и ее сестры Маргарет были там отдельные участки, за которыми они ухаживали, чтобы внести свой вклад в военное время.

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