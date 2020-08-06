У Франції агентів розвідки звинуватили у замаху на вбивство поблизу Парижа

У Франції пред'явлені попередні звинувачення в замаху на вбивство двох агентам французького агентства зовнішньої розвідки у зв'язку з ймовірним планом вбивства 54-річної жінки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Агенти генерального управління зовнішньої безпеки (DGSE), як вважають, планували вбити жінку в передмісті Парижа, але не в рамках своїх службових обов'язків. Агентство є французьким аналогом ЦРУ.

Прокурор Парижа заявив, що обидва агенти були виявлені поліцією 24 липня у викраденій машині з фальшивим номерним знаком. У машині також виявили армійські ножі та сумку з пістолетом і 12 патронами.

У прокуратурі заявили, що попередні звинувачення їм були пред'явлені в понеділок. Прокурор Парижа не вказав мотивів ймовірної змови.

Третій агент DGSE був заарештований 31 липня і йому висунули попередні звинувачення в співучасті в замаху на вбивство в складі організованої групи.

У разі визнання винним всім трьом загрожує до 10 років в'язниці.