Во Франции агентов разведки обвинили в покушении на убийство близ Парижа

Во Франции предъявлены предварительные обвинения в покушении на убийство двум агентам французского агентства внешней разведки в связи с предполагаемым планом убийства 54-летней женщины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Агенты генерального управления внешней безопасности (DGSE), как полагают, замышляли убить женщину в пригороде Парижа, но не в рамках своих служебных обязанностей. Агентство является французским аналогом ЦРУ.

Прокурор Парижа заявил, что оба агента были обнаружены полицией 24 июля в угнанной машине с фальшивым номерным знаком. В машине также обнаружили армейские ножи и сумку с пистолетом с 12 патронами.

В прокуратуре заявили, что предварительные обвинения им были предъявлены в понедельник. Прокурор Парижа не указал мотивов предполагаемого заговора.

Третий агент DGSE был арестован 31 июля и ему предъявили предварительные обвинения в соучастии в покушении на убийство в составе организованной банды.

В случае признания виновным всем троим грозит до 10 лет тюрьмы.