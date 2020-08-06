В Нидерландах переполнены пляжи, муниципалитеты просят людей не приезжать

Власти нескольких муниципалитетов Нидерландов просят жителей воздержаться от поездок на пляжи, которые уже переполнены и где невозможно обеспечить санитарные требования по коронавирусу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Муниципалитет Катвейк, недалеко от Гааги, призвал не приезжать на переполненный пляж. "Обратите внимание! Сейчас в Катвейке слишком много людей. Поэтому мы призываем всех не приезжать сегодня в Катвейк", - говорится в сообщении в Twitter.

Let op! Het wordt momenteel te druk in Katwijk. Daarom roepen wij iedereen op om vandaag niet meer naar Katwijk te komen. pic.twitter.com/1LjPwkd28x — Gemeente Katwijk (@gemeentekatwijk) August 6, 2020

В соседнем муниципалитете Нордвейк на входах на пляж были использованы дополнительные ограничительные барьеры, чтобы все держали достаточное расстояние.

Власти города Зандворт предупредили, что из-за скопления людей трудно держать расстояние в полтора метра, что может привести к опасным ситуациям. "Все равно едете на пляж? Учитывайте заполненные места для парковки и толпы в поезде и на вокзале. Также это касается путешествия в обратную сторону", - говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, число новых случаев коронавируса в Нидерландах за неделю с 29 июля по 4 августа составило 2588, что почти вдвое больше, чем неделей ранее.