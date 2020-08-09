Наводнение на греческом острове Эвия: 5 погибших и сильные разрушения

По меньшей мере пять человек погибли на втором по величине греческом острове Эвия, где проливной дождь и гроза привели к наводнению

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Protothema.

Большинство жертв, в том числе ребенок, были найдены в своих домах на Эвии, к северо-востоку от Афин, или поблизости от них, сообщили представители пожарной службы. Спасатели продолжали искать двух пропавших без вести.

В пожарную часть поступили сотни звонков с просьбой откачать воду из домов и транспортных средств.

Десятки человек были эвакуированы, а восемь человек были спасены вертолетом, поскольку дороги были затоплены в районе, где река вышла из берегов.

По данным местных властей, в некоторых районах центральной Эвии ураган нанес огромный ущерб. Ожидается, что в понедельник регион посетит премьер-министр Кириакос Мицотакис.