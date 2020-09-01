Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Болгария будет впускать украинцев без теста и карантина минимум до конца сентября

Ryanair отменил почти все рейсы в Украину во второй половине сентября

В Эстонии напомнили, что Россия часто является "не частью решения, а частью проблемы"

Суд по MH17: 76 родственников жертв катастрофы хотят выступить на слушаниях






Литва разрешила въезд уже 64 белорусам в связи с событиями в стране

Вторник, 1 сентября 2020, 11:14

Литва в связи с последними событиями в Беларуси предоставила исключительное разрешение на въезд уже 64 ее гражданам, воспользовались возможностью более 20 из них.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"/BNS, об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

"На сегодняшний день выдано 64 таких разрешения, но не все граждане ими воспользовались", - сообщила она.

Позже заместитель министра Божена Заборовская-Зданович уточнила, что в Литву уже приехали 21 из 64 граждан Беларуси.

Она добавила, что после президентских выборов еще 11 граждан Беларуси попросили политического убежища в Литве.

Решение о "гуманитарном исключении", которое позволяет гражданам Беларуси выехать в Литву в связи с событиями в стране, приняли в середине августа, после того, как режим Александра Лукашенко начал жестко подавлять мирные протесты.

Напомним, накануне Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и 29 чиновников его режима.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь Литва
powered by lun.ua