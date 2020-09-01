Литва разрешила въезд уже 64 белорусам в связи с событиями в стране

Литва в связи с последними событиями в Беларуси предоставила исключительное разрешение на въезд уже 64 ее гражданам, воспользовались возможностью более 20 из них.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"/BNS, об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

"На сегодняшний день выдано 64 таких разрешения, но не все граждане ими воспользовались", - сообщила она.

Позже заместитель министра Божена Заборовская-Зданович уточнила, что в Литву уже приехали 21 из 64 граждан Беларуси.

Она добавила, что после президентских выборов еще 11 граждан Беларуси попросили политического убежища в Литве.

Решение о "гуманитарном исключении", которое позволяет гражданам Беларуси выехать в Литву в связи с событиями в стране, приняли в середине августа, после того, как режим Александра Лукашенко начал жестко подавлять мирные протесты.

Напомним, накануне Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и 29 чиновников его режима.