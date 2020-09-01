У шведському Гетеборзі зіткнулися вантажні потяги, є великий ризик вибуху
Два вантажних потяги зіткнулися на сході шведського міста Гетеборгу, після чого влада попередила про високий ризик вибуху.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.
Зіткнення сталося близько 6 ранку під час маневрування потягів поблизу депо. В аварії ніхто не постраждав, але дві цистерни зійшли з рейок.
В одній перевозили оксид етилену - токсичний та легкозаймистий газ, а в іншій - перекис водню, що є корозійною речовиною.
Витоків з цистерн поки не виявлено, але поліція перекрила велику територію навколо місця аварії, поїздам заборонений рух поблизу, перекриття руху вплинуло сполучення Гетеборга зі Стокгольмом.
"Ризик вибуху дуже високий. Ситуація дуже серйозна і критична", - сказав Мартін Бернтссон, пожежний інспектор пожежно-рятувальних служб Гетеборгу.
Кілька будівель евакуйовано, в тому числі школу та дитячий садок. Точно невідомо, наскільки велика кількість речовин знаходиться у цистернах, що були у складі поїздів.