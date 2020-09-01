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У шведському Гетеборзі зіткнулися вантажні потяги, є великий ризик вибуху

Вівторок, 1 вересня 2020, 11:37

Два вантажних потяги зіткнулися на сході шведського міста Гетеборгу, після чого влада попередила про високий ризик вибуху.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Зіткнення сталося близько 6 ранку під час маневрування потягів поблизу депо. В аварії ніхто не постраждав, але дві цистерни зійшли з рейок.

 

В одній перевозили оксид етилену - токсичний та легкозаймистий газ, а в іншій - перекис водню, що є корозійною речовиною.

Витоків з цистерн поки не виявлено, але поліція перекрила велику територію навколо місця аварії, поїздам заборонений рух поблизу, перекриття руху вплинуло сполучення Гетеборга зі Стокгольмом.

"Ризик вибуху дуже високий. Ситуація дуже серйозна і критична", - сказав Мартін Бернтссон, пожежний інспектор пожежно-рятувальних служб Гетеборгу.

Кілька будівель евакуйовано, в тому числі школу та дитячий садок. Точно невідомо, наскільки велика кількість речовин знаходиться у цистернах, що були у складі поїздів.

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