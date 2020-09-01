В шведском Гетеборге столкнулись грузовые поезда, есть большой риск взрыва

Два грузовых поезда столкнулись на востоке шведского города Гетеборга, после чего власти предупредили о высоком риске взрыва.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Столкновение произошло около 6 утра во время маневрирования поездов вблизи депо. В аварии никто не пострадал, но две цистерны сошли с рельсов.

В одной перевозили оксид этилена - токсичный и легковоспламеняющийся газ, а в другой - перекись водорода, которая является коррозионным веществом.

Утечек из цистерн пока не обнаружено, но полиция перекрыла большую территорию вокруг места аварии, поездам запрещено движение вблизи, перекрытие движения повлияло на сообщение между Гетеборгом и Стокгольмом.

"Риск взрыва очень высок. Ситуация очень серьезная и критическая", - сказал Мартин Бернтссон, пожарный инспектор пожарно-спасательных служб Гетеборга.

Людей из нескольких зданий эвакуировали, в том числе из школы и детского сада. Точно неизвестно, насколько большое количество веществ находится в цистернах, которые были в составе поездов.