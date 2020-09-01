Євросоюз привітав Чорногорію з виборами та чекає на уряд, що продовжить рух країни до ЄС

Європейський Союз привітав Чорногорію з проведеними парламентськими виборами та висловили сподівання, що новий уряд продовжить рух країни до ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля та єврокомісара з питань розширення Олівера Варгеї.

У заяві відзначають, що вибори пройшли в цілому прозоро, мирно, з високим рівнем конкуренції та високою явкою, під наглядом національних та міжнародних спостерігачів, хоча і з певними зауваженнями з боку останніх - щодо неналежних переваг для правлячої партії та не завжди збалансованого медійного висвітлення.

"Ми очікуємо формування нового парламенту та нового уряду, який продовжить впевнений рух Чорногорії до ЄС", - заявили європосадовці.

Вони зазначають, що країна вже досягла значного прогресу на євроінтеграційному шляху, і в наступні місяці необхідно прискорити та поглибити необхідні реформи у політичній та економічній сфері, зокрема щодо верховенства права.

"ЄС підтверджує своє зобов’язання підтримувати рух Чорногорії на шляху до членства у ЄС, як і її економічне відновлення після кризи, зумовленої пандемією коронавірусу, у тому числі через План з економіки та інвестицій для Західних Балкан", - додають Боррель та Варгеї.

Нагадаємо, парламентські вибори у Чорногорії відбулися цієї неділі, 30 серпня. Згідно з попередніми результатами, найбільше голосів набрав політичний блок правлячої сили Міло Джукановича, але не матиме більшості.

Сьогодні три опозиційні сили, які сукупно отримують більше половини мандатів у парламенті, почали домовлятися про створення коаліції.

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