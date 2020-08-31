Вибори у Чорногорії: рекордна явка та загроза зміни прозахідного уряду

На парламентських виборах у Чорногорії, що відбулися напередодні, зафіксували рекордну явку. За результатами екзитполів, що правляча політсила Міло Джукановича отримала незначну перевагу і не має більшості, відтак прозахідний уряд у країні може змінитися.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

За попередніми даними екзитполу, правлячий блок "Рішуче за Чорногорію! ДПС - Міло Джуканович" отримує 34,8%, провідна опозиційна коаліція "За майбутнє Чорногорії" - 32,8%.

Коаліція "Мир є наша нація" набирає 12,5 %, платформа "Чорні та білі" - 5,7%, "Соціал-демократи - Іван Брайович - Ми вирішуємо послідовно" 4,2%, "Боснійська партія. Правильно - Рафет Гусович" 4,2%, "Соціал-демократична партія. Сильна Чорногорія" 3,1%, "Албанський список Генці Німанбегу і Нік Джелошай" 1,5 %, Албанська коаліція "Одностайно" 1%, "Хорватська Громадянська Ініціатива. Всім серцем за Чорногорію" - 0,2% та Хорватська реформаторська партія Чорногорії - 0,1%.

Таким чином, правляча "Рішуче за Чорногорію" набрала найбільше голосів, але не має більшості. За сукупним результатом три опозиційні сили можуть отримати половину місць у Скупщині - 41 із 81. Водночас поки не виключено, що сила Міло Джукановича зможе сформувати коаліцію, тому що серед опозиційних сил є ідейні розбіжності.

За годину до закриття дільниць, явка становила, за даними різних моніторингових організацій, від 74,2 до 74,9%. Це більше, ніж на виборах 2016 та 2012 року. Протягом дня повідомлялося по великі черги на виборчих дільницях в різних містах країни, зокрема у Подгориці.

Громадські організації повідомляють про зафіксовані незначні порушення, але загалом голосування пройшло спокійно.

Нагадаємо, у липні вибори на тлі епідемії проводила сусідня Хорватія, а наприкінці червня - Сербія.

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