Евросоюз поздравил Черногорию с выборами и ожидает дальнейшего продвижения страны в ЕС

Европейский Союз поздравил Черногорию с проведенными парламентскими выборами и выразил надежду, что новое правительство продолжит движение страны в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Вархеи.

В заявлении отмечают, что выборы прошли в целом прозрачно, мирно, с высоким уровнем конкуренции и высокой явкой, под наблюдением национальных и международных наблюдателей, хотя и с определенными замечаниями со стороны последних - по поводу ненадлежащих преимуществ для правящей партии и не всегда сбалансированного медийного освещения.

"Мы ожидаем формирования нового парламента и нового правительства, которое продолжит уверенное движение Черногории в ЕС", - заявили еврочиновники.

Они отметили, что страна уже достигла значительного прогресса на евроинтеграционном пути, и в последующие месяцы необходимо ускорить и углубить необходимые реформы в политической и экономической сфере, в частности в области верховенства права.

"ЕС подтверждает свое обязательство поддерживать движение Черногории на пути к членству в ЕС, как и ее экономическое восстановление после кризиса, обусловленного пандемией коронавируса, в том числе через План по экономике и инвестициям для Западных Балкан", - добавляют Жозеп Боррель и Оливер Вархеи.

Напомним, парламентские выборы в Черногории состоялись 30 августа. Согласно предварительным результатам, больше всего голосов набрал политический блок правящей силы Мило Джукановича, но она не будет иметь большинства.

Сегодня три оппозиционные силы, которые совокупно получают больше половины мандатов в парламенте, начали договариваться о создании коалиции.

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