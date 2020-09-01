Іспанія тестово запустила додаток для відстеження контактів у 5 регіонах

Іспанський додаток для відстеження контактів хворих на коронавірус, розроблений на замовлення уряду, тестово працює вже у 5 автономних регіонах.



Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.



Завантажити додаток Radar Covid можна на всій території країни, але для нормального функціонування він має бути синхронізований з системою охорони здоров’я певного регіону.

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Наразі він працює з повним або частковим функціоналом у п’яти регіонах - Андалусії, Мурсії, Кастилії і Леоні, Балеарських та Канарських островах.

Додаток заснований на Bluetooth-технології і збирає анонімізовані дані про пристрої поруч - за принципом, як і більшість додатків європейських країн.

Планувалося, що додаток повноцінно запустять на всій території країни з 15 вересня, але зараз є сумніви, чи всі регіони будуть готові до цієї дати.

Урядові експерти вважають, що для того, аби додаток був ефективним, його мають завантажити 8-10 мільйонів користувачів.

У серпні Іспанія вийшла на перше місце у Європі за зростанням кількості хворих на коронавірус. В місяця добовий приріст заражень коронавірусом в Іспанії наблизився до максимальних показників, зафіксованих під час першої хвилі епідемії, кілька разів перевищивши 7 тисяч нових хворих.

Минулого тижня кількість заражень дещо знизилася і становила переважно від близько 3 тисяч до близько 4 тисяч випадків.