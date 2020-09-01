У фонтані міста в Бельгії знайшли серце його першого бургомістра

У фонтані бельгійського міста Верв’є знайшли скриньку з серцем його першого бургомістра П’єра Давида.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTBF.

"Це відкриття відбулося в рамках проєкту "Верв'є, дружнє місто", - уточнив керівник реставраційних робіт Максим Дегей. Легенда, таким чином, стала реальністю: скринька знаходилась у верхній частині фонтану, дуже близько до бюста П'єра Давида, за каменем, який прибрали для реконструкції фонтану. Зазначається, що стан збереження скриньки бездоганний.

Численні історичні свідчення містять згадку про наявність скриньки, захованої всередині фонтану Давида, розташованого на площі Верт, скриньки, що містить серце П'єра Давида, який з 1798 по 1839 рік керував містом за різних режимів. Втім, досі вважалося, що це просто легенда.

Саме завдяки П'єру Давиду, серед іншого, у Верв'є була створена пожежна команда, відкрилася середня школа.

За оповідями, після його раптової смерті в 1839 році, у віці 58 років, міська влада вирішила вилучити його серце, яке спочатку зберігалося в ратуші, а потім було поміщено в фонтан, розташований на площі. Фонтан, який носить ім'я бургомістра, споруджений через 44 роки після його смерті.

Зараз скринька з серцем першого бургомістра Верв'є виставлена на другому поверсі міського Музею мистецтв і кераміки, в кімнаті, спеціально обладнаній в пам'ять про П'єра Давида, в оточенні декількох предметів і документів, що стосуються його життя і смерті.