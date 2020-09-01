В фонтане города в Бельгии нашли сердце его первого бургомистра

В фонтане бельгийского города Вервье нашли шкатулку с сердцем его первого бургомистра Пьера Давида.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

"Это открытие состоялось в рамках проекта" Вервье, дружественный город", - уточнил руководитель реставрационных работ Максим Дегей. Легенда, таким образом, стала реальностью: шкатулка находилась в верхней части фонтана, очень близко к бюсту Пьера Давида, за камнем, который убрали при реконструкции фонтана. Отмечается, что состояние сохранности ящика безупречно.

Многочисленные исторические свидетельства содержат упоминание о наличии шкатулки, спрятанной внутри фонтана Давида, расположенного на площади Верт, шкатулки, содержащей сердце Пьера Давида, который с 1798 по 1839 год руководил городом при разных режимах. Впрочем, до сих пор считалось, что это просто легенда.

Именно благодаря Пьеру Давиду, среди прочего, в Вервье была создана пожарная команда, открылась средняя школа.

По рассказам, после его смерти в 1839 году, в возрасте 58 лет, городские власти решили изъять его сердце, которое сначала хранилось в ратуше, а затем было помещено в фонтан, расположенный на площади. Фонтан, который носит имя бургомистра, сооружен через 44 года после его смерти.

Сейчас шкатулка с сердцем первого бургомистра Вервье выставлена на втором этаже городского Музея искусств и керамики, в комнате, специально оборудованной в память о Пьере Давиде, в окружении нескольких предметов и документов, относящихся к его жизни и смерти.