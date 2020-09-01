Зеленський призначив Стефанішину главою комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції 

Президент України Володимир Зеленський призначив віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Відповідний указ 1 вересня опублікований на сайті глави держави, пише "Європейська правда".

Цим самим указом від 1 вересня Зеленський звільнив від виконання обов'язків голови комісії ексвіцепрем’єра, а нині посла України у Великій Британії Вадима Пристайко.

Володимир Зеленський призначив Пристайка послом у Британії в липні цього року. До червня цього року Пристайко був віцепрем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, а перед цим очолював МЗС.

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