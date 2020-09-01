Зеленский назначил Стефанишину главой комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции
Президент Украины Владимир Зеленский назначил вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.
Соответствующий указ 1 сентября опубликован на сайте главы государства, пишет "Европейская правда".
Этим же указом от 1 сентября Зеленский освободил от исполнения обязанностей председателя комиссии бывшего вице-премьера, а ныне посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.
Владимир Зеленский назначил Пристайко послом в Великобритании в июле этого года. До июня этого года Пристайко был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а перед этим возглавлял МИД.
Читайте также: Ответственная за интеграцию: кто будет руководить европейскими реформами в обновленном правительстве