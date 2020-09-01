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Зеленский назначил Стефанишину главой комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции

Вторник, 1 сентября 2020, 15:42

Президент Украины Владимир Зеленский назначил вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

Соответствующий указ 1 сентября опубликован на сайте главы государства, пишет "Европейская правда".

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Этим же указом от 1 сентября Зеленский освободил от исполнения обязанностей председателя комиссии бывшего вице-премьера, а ныне посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

Владимир Зеленский назначил Пристайко послом в Великобритании в июле этого года. До июня этого года Пристайко был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а перед этим возглавлял МИД.

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