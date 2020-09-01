Brexit: у Лондоні втрачають надію на укладення угоди вчасно і винуватять в усьому ЄС

В офісі британського прем’єра заявили, що перспективи укладення угоди про майбутні відносини з ЄС вчасно стають все примарнішими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Наступний раунд офіційних переговорів між ЄС і Британією має пройти на наступному тижні.

Але з урахуванням того, що часу до 31 грудня, коли закінчується перехідний період після Brexit, лишається все менше, офіційний представник Бориса Джонсона визнав, що надії на угоду тануть.

"ЄС продовжує наполягати на тому, що ми повинні поступитися у важких сферах переговорів, таких як державна допомога ЄС, перш ніж можна буде провести подальшу роботу в будь-якій іншій сфері, в тому числі щодо правових текстів, і це дуже ускладнює досягнення прогресу", - сказав речник британського уряду.

"Ми ж хотіли б спочатку вирішити найпростіші питання, щоб надати імпульс переговорам, оскільки часу у обох сторін мало"- додав він.

ЄС послідовно заявляє, що хоче, щоб спірні питання рибогосподарської політики та державної допомоги були врегульовані у першу чергу.

Як повідомлялося, Франція розкритикувала уряд прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона за навмисне затягування переговорів щодо торгової угоди з ЄС.

Британія покинула ЄС у січні. Але обидві сторони сподівалися, що хаотичного Brexit вдасться уникнути протягом 11 місяців переговорів.

Обидві сторони заявили, що вересень буде вирішальним місяцем в обговореннях. ЄС, зі свого боку, наполягає на тому, щоб переговори завершилися до листопада, щоб дати час для парламентського схвалення і юридичної перевірки угоди.