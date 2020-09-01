Brexit: в Лондоне теряют надежду на заключение соглашения вовремя и винят во всем ЕС

В офисе британского премьера заявили, что перспективы заключения соглашения о будущих отношениях с ЕС вовремя становятся все более призрачными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Следующий раунд официальных переговоров между ЕС и Британией должен пройти на следующей неделе.

Но с учетом того, что времени до 31 декабря, когда заканчивается переходный период после Brexit, остается все меньше, официальный представитель Бориса Джонсона признал, что надежды на соглашение тают.

"ЕС продолжает настаивать на том, что мы должны уступить в тяжелых сферах переговоров, таких как государственная помощь ЕС, прежде чем можно будет провести дальнейшую работу в любой другой сфере, в том числе по правовым текстов, и это очень затрудняет достижение прогресса", - сказал спикер британского правительства.

"Мы хотели бы сначала решить простые вопросы, чтобы придать импульс переговорам, поскольку времени у обеих сторон мало", - добавил он.

ЕС последовательно заявляет, что хочет, чтобы спорные вопросы рыбохозяйственной политики и государственной помощи были урегулированы в первую очередь.

Как сообщалось, Франция раскритиковала правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за умышленное затягивание переговоров по торговому соглашению с ЕС.

Великобритания вышла из ЕС в январе. Но обе стороны надеялись, что хаотичного Brexit удастся избежать в течение 11 месяцев переговоров.

Обе стороны заявили, что сентябрь будет решающим месяцем в обсуждениях. ЕС, со своей стороны, настаивает на том, чтобы переговоры завершились до ноября, чтобы дать время для парламентского одобрения и юридической проверки соглашения.