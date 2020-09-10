Навального отравили новым типом "Новичка", он должен был умереть в самолете - СМИ

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили улучшенным типом нервного агента "Новичок", от которого он должен был умереть еще в самолете.

Об этом сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".

Отмечается, что речь идет о варианте "Новичка", о котором мир не знал до этого нападения, но который, как утверждается, является более агрессивным и смертоносным, чем все известные ответвления семейства "Новичок". Ученые обнаружили соответствующие следы на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил.

Этот новый вариант "Новичка" имеет более медленное действие, чем ранее известный.

Немецкие специалисты подозревают, что один из агентов российской внутренней секретной службы, ФСБ, который следил за Навальным, или специально переправленный представитель спецслужбы подсыпали яд в чай или оставили его на поверхности чашки.

Считается, что Навальный должен был погибнуть на борту самолета. То, что он до сих пор жив, говорят в Берлине, объясняется лишь цепочкой счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция пилота, совершившего вынужденную посадку, и врачей в Омске, которые немедленно ввели Навальному антидот атропин.

Немецкие эксперты считают, что операция с таким смертельным и сложным ядом могла быть проведена только спецслужбами.

"Двухкомпонентный яд нуждается в специальной лаборатории и не может контролироваться обычными преступниками. Немецкие спецслужбы также считают немыслимым, чтобы иностранная спецслужба действовала на российской земле - под наблюдением ФСБ, которая пристально следила за Навальным. Все это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги неугодного критика", - отмечает издание.

Напомним, главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление оппозиционера Навального, и наказать виновных.

Ранее Германия проинформировала партнеров по G7 о том, что клинические и токсикологические исследования немецких медицинских специалистов и специальной лаборатории Бундесвера показали, что Навальный стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического вещества из группы "Новичок", разработанного Россией.