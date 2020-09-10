Німеччина додала ще низку міст Європи у "зону ризику" через погіршення ситуації з вірусом

Уряд Німеччини оголосив попередження про поїздки до окремих районів низки європейських країн у зв’язку зі зростанням кількості заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

"Зоною ризику" стали чеська Прага, швейцарська Женева та кантон Во, а також два райони Хорватії - Пожезько-Славонський та Дубровницько-Неретванський.

До списку додалися також столичний регіон Франції Іль-де-Франс та Прованс-Лазурний берег, Окситанія, Овернь-Рона-Альпи, Нова Аквітанія та Корсика.

У Чехії приріст заражень 9 вересня вперше за час епідемії перевищив 1000.

У Франції протягом останнього тижня показники приросту хворих тричі - і вперше з початку епідемії - перевищили 8 тисяч за добу.

На практиці попередження про поїздки означає необхідність карантину й тесту у разі повернення з поїздки, та можливість скасувати свої бронювання, не втративши кошти.

Водночас, як вже повідомлялося, уряд Німеччини з 1 жовтня збирається скасувати загальне застереження щодо поїздок у близько 160 країн за межами Євросоюзу та Шенгенської зони.



