Германия добавила еще ряд городов Европы в "зону риска" из-за ухудшения ситуации с вирусом

Правительство Германии объявило предупреждение о поездках в отдельные районы ряда европейских стран в связи с ростом количества заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

"Зоной риска" стали чешская Прага, швейцарская Женева и кантон Во, а также два района Хорватии - Пожегско-Славонский и Дубровницко-Неретванский.

В список добавились также столичный регион Франции Иль-де-Франс и Прованс-Лазурный берег, Окситания, Овернь-Рона-Альпы, Новая Аквитания и Корсика.

В Чехии прирост заражений 9 сентября впервые за время эпидемии превысил 1000.

Во Франции в течение последней недели показатели прироста больных трижды - и впервые с начала эпидемии - превысили 8000 в сутки.

На практике предупреждения о поездках означают необходимость карантина и теста в случае возвращения из поездки и возможность отменить свои бронирования, не потеряв средства.

В то же время, как уже сообщалось, правительство Германии с 1 октября собирается отменить общее предостережение относительно поездок в 160 стран за пределами Евросоюза и Шенгенской зоны.