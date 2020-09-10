Лукашенко заявив, що владу не віддасть

Александр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що влада дається не для того, щоб її віддавати.

Про це він сказав, представляючи нового генпрокурора, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БелТА.

"Хочу вам сказати по-чоловічому, щоб у нас не було якоїсь недомовленості. Мені часто дорікають в тому, що "владу він не віддасть". Правильно дорікають. Мене народ не для цього обрав. Влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав. В середині 90-х вона валялася в багнюці, об неї витирали ноги. Тому ніхто кинути в бруд владу, як вони вимагають, не посміє", – заявив Лукашенко.

Він також наголосив, що "нахилити його не вийде".

"Якщо ви думаєте, що я цю владу посинілими руками тримаю заради себе, ви мене дуже розчаруєте. Росіянам, які не дуже в темі в нашій державі, я вже сказав: рано чи пізно цю владу візьмуть інші, але візьмуть за законом, не під тиском вулиці", - сказав Лукашенко.

При цьому він повторив свої звинувачення у втручанні Заходу у справи Білорусі.

Нагадаємо, Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, у вівторок публічно визнав, що, "можливо, трохи пересидів" на посаді глави держави.

Лукашенко беззмінно керує Білоруссю з 1994 року. На останніх виборах Центральна виборча комісія Білорусі знову показала його перемогу з величезним відривом від інших кандидатів, що спричинило масові протести.

Протестувальники вимагають визнання підсумків виборів недійсними і звинувачують владу у фальсифікаціях.