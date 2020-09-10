Лукашенко заявил, что власть не отдаст

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что власть дается не для того, чтобы ее отдавать.

Об этом он сказал, представляя нового генпрокурора, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БелТА.

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было какой-то недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого выбрал. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о ее вытирали ноги. Поэтому никто бросить в грязь власть, как они требуют, не посмеет ", - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что "нагнуть его не получится".

"Если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочарует. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал: рано или поздно эту власть возьмут другие, но примут по закону, не под давлением улицы", - сказал Лукашенко.

При этом он повторил свои обвинения во вмешательстве Запада в дела Беларуси.

Напомним, Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, во вторник публично признал, что, "возможно, немного пересидел" на посту главы государства.

Лукашенко бессменно руководит Беларусью с 1994 года. На последних выборах Центральная избирательная комиссия Беларуси снова показала его победу с огромным отрывом от других кандидатов, что привело к массовым протестам.

Протестующие требуют признания итогов выборов недействительными и обвиняют власти в фальсификациях.