Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Brexit: Британія готується ухвалити закон, що суперечить угоді про вихід з ЄС

Прем’єр Польщі про "Північний потік-2": Німеччина отримала останній сигнал тривоги

Кулеба: Україна більше не змінюватиме закону про освіту на вимогу інших країн

Нормандська зустріч на рівні радників призначена на п'ятницю. Місце проведення змінили






Лукашенко визнав, що "трохи пересидів" у президентах 

Вівторок, 8 вересня 2020, 15:37

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, у вівторок публічно визнав, що, "можливо, трохи пересидів" на посаді глави держави.

Про це Лукашенко сказав у великому інтерв'ю російським журналістам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант".

"Так, можливо, я трохи пересидів, можливо, мене показують не тільки з телевізора, а й з праски, і з чайника. Так. Але справді тільки я зараз можу захистити білорусів", - процитував слова Лукашенка Євген Рожков, один із журналістів, які брали інтерв'ю.

Читайте також
Берлін пригрозив санкціями особисто Лукашенку, якщо той "не змінить курс"

При цьому Лукашенко сказав, що не має наміру йти "просто так". 

"Я просто так не піду. Я чверть століття облаштовував Білорусь. Просто так все це не кину. До того ж, якщо я піду, моїх прибічників будуть різати!" - процитував Лукашенка головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян, який також брав участь в інтерв'ю.

Лукашенко також припустив, що в Білорусі можуть відбутися дострокові вибори президента після конституційної реформи. 

"Ми готові провести реформу Конституції, після цього не виключаю дострокових президентських виборів", - наводить Бабаян слова Лукашенка, пише "Газета.Ru".

Лукашенко беззмінно керує Білоруссю з 1994 року. На останніх виборах Центральна виборча комісія Білорусі знову показала його перемогу з величезним відривом від інших кандидатів, що спричинило масові протести.

Протестувальники вимагають визнання підсумків виборів недійсними і звинувачують владу у фальсифікаціях.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь
powered by lun.ua