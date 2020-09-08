Лукашенко визнав, що "трохи пересидів" у президентах 

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, у вівторок публічно визнав, що, "можливо, трохи пересидів" на посаді глави держави.

Про це Лукашенко сказав у великому інтерв'ю російським журналістам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант".

"Так, можливо, я трохи пересидів, можливо, мене показують не тільки з телевізора, а й з праски, і з чайника. Так. Але справді тільки я зараз можу захистити білорусів", - процитував слова Лукашенка Євген Рожков, один із журналістів, які брали інтерв'ю.

При цьому Лукашенко сказав, що не має наміру йти "просто так".

"Я просто так не піду. Я чверть століття облаштовував Білорусь. Просто так все це не кину. До того ж, якщо я піду, моїх прибічників будуть різати!" - процитував Лукашенка головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян, який також брав участь в інтерв'ю.

Лукашенко також припустив, що в Білорусі можуть відбутися дострокові вибори президента після конституційної реформи.

"Ми готові провести реформу Конституції, після цього не виключаю дострокових президентських виборів", - наводить Бабаян слова Лукашенка, пише "Газета.Ru".

Лукашенко беззмінно керує Білоруссю з 1994 року. На останніх виборах Центральна виборча комісія Білорусі знову показала його перемогу з величезним відривом від інших кандидатів, що спричинило масові протести.

Протестувальники вимагають визнання підсумків виборів недійсними і звинувачують владу у фальсифікаціях.