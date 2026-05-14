ФБР пропонує $200 тисяч за інформацію про ексрозвідницю, яка могла шпигувати на Іран

Федеральне бюро розслідувань США оголосило нагороду у розмірі 200 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе затримати колишню співробітницю розвідувального відділу у Повітряних силах, яку підозрюють у шпигунстві на Іран.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У четвер 14 травня ФБР опублікувала оголошення, у якому пропонує нагороду у розмірі 200 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе знайти і затримати Моніку Вітт – колишньої фахівчині розвідки у Повітряних силах США, яку у 2019 році звинуватили у шпигунстві в інтересах Ірану.

В ФБР припускають, що вона може і зараз допомагати Ірану.

Вітт працювала у контррозвідці в Офісі спеціальних розслідувань ПС США. Протягом 2003-2008 років у неї були службові завдання на Близькому Сході. Припускають, що тоді її завербували і в подальшому вона передала Ірану цінну інформацію, яка у тому числі поставила під загрозу одного з американських розвідників.

