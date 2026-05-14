Cибіга розповів про зустріч з генсеком Ради Європи перед вирішальним для спецтрибуналу днем

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Кишиневі зустрівся із генсеком Ради Європи Аленом Берсе перед важливою для України зустріччю Комітету міністрів РЄ.

Про це він розповів у своєму X, пише "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що зустріч з Берсе була його першою після прибуття до Кишинева.

"Ми поговорили у переддень історичного дня. Завтра понад 30 країн затвердять Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Глибоко вдячний генсекретарю за його відданість, бачення та лідерство. Без них такий величезний прогрес не був би можливим", – зазначив Сибіга.

Він додав, що обговорили наступні спільні кроки для залучення більшої кількості країн, а також подальші кроки для фактичного початку роботи трибуналу вже цього року.

I was pleased to begin my visit to the Council of Europe’s Committee of Ministers in Chișinău by meeting with @coe Secretary General @Alain_Berset.



We spoke on the eve of a historic day. Tomorrow, more than three dozen countries will approve the Enlarged Partial Agreement… pic.twitter.com/lbp9bVps5c – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 14, 2026

Крім того, говорили про ситуацію у мирному процесі, ситуацію на фронті, з європейською інтеграцією України, та про підготовку чергової Конференції з питань відновлення України, що пройде у польському Гданську.

Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що Швейцарія приєднається до угоди, що створює основу для роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії; перед тим таке повідомлення до РЄ надійшло від ЄС.

На Банковій розраховують, що предметом розгляду Спецтрибуналу стануть дії не лише топпосадовців РФ, а й тих держав, які надали Москві безпосередню підтримку у війні проти України.