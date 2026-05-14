Рубіо назвав ЗСУ найсильнішими, відставка уряду Латвії, підозра експрем’єру Литви: новини дня

У центрі уваги четверга – країни Балтії. У Латвії розпався уряд, а у Литві колишньому очільнику уряду повідомили про підозру.

Велика Британія після останніх атак РФ обіцяє прискорити постачання Україні засобів ППО, а Макрон назвав масовані російські удари проявом слабкості.

Рубіо назвав українську армію найсильнішою в Європі і висловив сумнів у сенсі існування НАТО.

Все важливе і цікаве за четвер, 14 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Реакція Європи на обстріл України

Велика Британія після останніх атак РФ обіцяє прискорити постачання Україні засобів ППО.

"Я доручив якомога швидше прискорити постачання до України систем протиповітряної оборони та систем протидії дронам", – повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі.

Президент Володимир Зеленський каже, що протягом двох діб Росія випустила по Україні 1567 дронів і 56 ракет різних типів, відсоток збиття протиповітряною обороною є досить високим, однак є потреба в подальшому посиленні ППО.

У НАТО пообіцяли підтримку Україні після масованої атаки РФ.

"Ми повністю солідарні з Україною і продовжуватимемо надавати підтримку", – наголосили у представництві НАТО в Україні.

Угорщина заявила послу РФ про неприйнятність обстрілів місць проживання угорців.

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан у четвер провела приблизно півгодинну розмову з послом РФ Євгенієм Станіславовим, висловивши йому протест проти обстрілу Росією Закарпаття.

"Я ще раз наголосила, що уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад і вимагає негайного припинення агресії проти цивільного населення", – заявила Аніта Орбан.

На масований обстріл України відреагував і президент Франції Емманюель Макрон.

"Бомбардуючи цивільне населення, Росія демонструє не стільки свою силу, скільки свою слабкість: їй бракує рішень у військовій сфері, і вона не знає, як завершити свою загарбницьку війну", – наголосив він.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що дрони, балістичні ракети та крилаті ракети, випущені по Києву, вкотре підтверджують, що очільник Кремля Владімір Путін прагне продовжувати війну та знищити Україну.

Президентка Молдови Мая Санду, реагуючи на останні удари РФ по Україні, закликала не послаблювати тиск на Москву.

Щодо відповідальності Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 14 травня вирушає у Молдову для двосторонніх зустрічей, а також участі в засіданні Комітету міністрів Ради Європи – де мають офіційно запустити роботу Спецтрибуналу щодо агресії РФ.

Він повідомив, що Швейцарія також готова приєднатися до угоди про Спецтрибунал для Росії.

Тим часом в ОБСЄ запустили розслідування щодо "промивання мізків" викраденим РФ українським дітям.

Рубіо про ЗСУ і НАТО

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що війна проти Росії перетворила армію України на найсильнішу армію у Європі, а також висловив сумнів у сенсі існування НАТО.

Співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що уряд Німеччини думає про заміну "Томагавків" на "Фламінго".

"Німецький уряд закуповує наші FP-1 та FP-2 для своїх збройних сил... (Але) вони розглядають можливість заміни ракет "Томагавк" на "Фламінго", – сказав він в інтерв’ю Financial Times.

У квітні Fire Point та німецький виробник ракет Diehl Defence підписали угоду про технологічне співробітництво.

Штілерман зазначив, що вони працюють над створенням протиракетного щита в Європі. Система, що отримала назву "Фрея", використовує ракету-перехоплювач FP-7 від Fire Point.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з німецькими посадовцями прискорення домовленостей щодо протиповітряної оборони.

А Греція заявила, що "не буде терпіти" поширення війни в Україні на Середземномор’я.

США не перемістять війська у Польщу?

Пентагон раптово скасував переміщення 4 тисяч військових до Польщі, пише The Wall Street Journal.

На початку цього місяця президент США Дональд Трамп натякав, що може розглянути можливість передислокації частини військ до Польщі з Німеччини.

Зазначається, що значна частина 2-ї бойової бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії США, яка налічує понад 4 000 військовослужбовців, прямувала до Польщі.

Міністр оборони Польщі заперечив повідомлення про раптове скасування запланованого переміщення військових.

"Ця справа не стосується Польщі – вона пов’язана з раніше оголошеною зміною розгортання частини збройних сил США в Європі. Швидке нарощування потенціалу Збройних сил Республіки Польща та присутність американських військ у Польщі зміцнюють східний фланг НАТО", – наголосив Владислав Косіняк-Камиш.

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик наголосив, що інформація, опублікована американськими ЗМІ, є неправдивою.

Згодом польський міністр оборони на пресконференції у Сеймі підкреслив, що кількість американських солдатів на польській території не зменшується.

Відставка уряду Латвії

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня подала у відставку.

Оголосивши про це, Сіліня додала: "Хочу повідомити, що я сьогодні відправила у відставку міністра землеробства – я не можу бути толерантною до будь-якої тіні підозри щодо членів уряду".

Сьогодні стало відомо, що Бюро з попередження та боротьби з корупцією Латвії (KNAB) затримало міністра сільського господарства Армандса Краузе.

Йдеться про так звану справу про підтримку деревообробників.

Згодом вже колишній міністр сільського господарства назвав публічні заяви про те, що його затримали в четвер вранці, "абсолютною нісенітницею".

"Це "фейкові" новини, абсолютна нісенітниця. Мене не затримували. Я співпрацюю з відповідними органами, оскільки вони відреагували на мою заяву, яку я подав до Генеральної прокуратури, і було порушено кримінальну справу", – сказав Краузе.

Він вважає, що прем'єрка Евіка Сіліня, яка подала у відставку, вчинила дуже некоректно, керуючись чутками та усунувши його з посади.

Про те, як інцидент з дронами ЗСУ повалив уряд Латвії і які наслідки це матиме, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка.

У Латвії з’явились перші домовленості про формування уряду.

Підозра експрем’єру Литви

Колишньому прем’єр-міністру Литви Гінтаутасу Палуцкасу оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Під підозрою опинилася також його дружина.

Як вважають, зібрані Спеціальною службою розслідувань (STT) факти дають обґрунтовані підстави припускати, що подружжя за період з 2010 по 2024 роки, використовуючи кошти невідомого походження, які не можна підтвердити легально отриманим доходом, придбали активи на майже 345 тисяч євро.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Служба розслідування фінансових злочинів Литви (FNTT) провела обшуки в офісах лідера ультраправої партії "Зоря Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса, його колеги Дайви Петкевічене та в штаб-квартирі партії.

А ще Литва викликала дипломата Білорусі через порушення повітряного простору. Також там заявили про тиск з боку США для відновлення транзиту білоруських добрив.

Китай пригрозив Трампу

Після переговорів лідерів США та Китаю у Пекіні у китайському Міністерстві закордонних справ повідомили, що перемовини пройшли у загалом позитивному ключі, однак серед усіх розмов про співпрацю виділялось попередження Сі Цзіньпіна стосовно Тайваню.

Сі наголосив, що тайванське питання є найважливішим у китайсько-американських відносинах.

"Якщо його вирішувати належним чином, двосторонні відносини будуть загалом стабільними. В іншому випадку між двома країнами виникнуть зіткнення та навіть конфлікти, що поставить під велику загрозу всі відносини… Американська сторона повинна бути особливо обережною у вирішенні тайванського питання", – заявили у МЗС Китаю.

Міністр фінансів США очікує дій Китаю для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

У Великій Британії заявили про захоплення судна біля входу в Ормузьку протоку.

А держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що під час переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні президент Дональд Трамп не просив у нього допомогти у війні з Іраном.

Тим часом США готують відкриття нового консульського офісу в Гренландії.

Решта новин

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, говорячи про стиль взаємодії з чинним президентом США Дональдом Трампом, закликала не надто догоджати йому.

Європарламент нагороджує Зеленського і правозахисницю Матвійчук у межах європейського ордена "За заслуги".

Новий прем’єр Угорщини Петер Мадяр скасував запроваджений Орбаном надзвичайний стан через загрозу війни.

У мережі з’явилися відео-дипфейки про відносини Мелоні з Ізраїлем.

Міністр охорони здоров’я Британії подав у відставку, бо "втратив довіру" до Стармера.

86-річну королеву Данії госпіталізували через проблеми з серцем.