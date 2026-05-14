Засудженого за геноцид Младича відмовились звільняти за клопотанням про близьку смерть

Суд відхилив клопотання засудженого за геноцид у Сребрениці командира боснійських сербів Ратко Младича про звільнення з в'язниці на тій підставі, що він перебуває наприкінці свого життя.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Погоджуючись із тим, що він "перебуває на завершальному етапі свого життя", суддя Грасіела Гатті Сантана зазначила, що умови у в'язниці ООН та її лікарні в Гаазі "є настільки високої якості, що комфорт Младича може бути забезпечений у максимальному обсязі".

"Ніде більше не існує додаткового лікування, якого немає в Нідерландах", – заявила суддя.

Гатті Сантана визнала, що "поточний стан Младича є вкрай важким".

Однак вона додала, що він "продовжує отримувати всебічне та гуманне лікування" від кваліфікованих лікарів, медсестер та тюремного персоналу.

"Він користується винятковим режимом відвідувань, що дозволяє йому часто контактувати з друзями та родиною, включаючи можливість присутності членів сім’ї поруч із ним у його останні хвилини", – йдеться у рішенні.

Невідомо, чи зможе Младич оскаржити це рішення.

Раніше цього місяця його адвокати заявили, що він вже тривалий час прикутий до ліжка або перебуває в інвалідному візку.

Вони також повідомили, що під час телефонної розмови з сином він, ймовірно, переніс інсульт, внаслідок чого майже втратив здатність говорити.

За їхніми словами, двоє лікарів оцінили його стан як важкий і зазначили, що "ризик неминучої смерті є високим", закликавши до його негайного тимчасового або умовного звільнення до лікарні чи хоспісу, де розмовляють сербською мовою.

Команда захисту прагнула його повернення додому, а уряд Сербії чітко дав зрозуміти, що готовий надати суду гарантії, якщо його звільнять.

У липні 2021 року Младича за фынальним вироком засудили до довічного ув’язнення за серію воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час війни у Боснії 1992-95 років, у тому числі за облогу Сараєва і геноцид у Сребрениці.

Минулого року він вже клопотав про звільнення, адвокати також посилалися на тяжкий стан здоров’я і стверджували, що йому лишається жити можливо місяць. Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів ООН тоді відхилив клопотання з поясненням, що в’язниця забезпечує медичну допомогу на достатньому рівні.

Младич був командиром сербської армії у війні в Боснії в 1992-1995 роках. Його заарештували у 2011 році в Сербії, а потім екстрадували до Гааги. Він був генералом в армії колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, також засудженого до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці. Частина сербських націоналістів, втім, вважають його героєм.

