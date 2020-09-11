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Позашлюбна донька колишнього короля Бельгії добиватиметься монарших прав

П'ятниця, 11 вересня 2020, 10:53

Позашлюбна донька колишнього бельгійського короля Альберта II сподівається, що суд надасть їй ті ж права і титули, що і законним дітям її батька.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

52-річна художниця Дельфіна Боель подала свою справу до Апеляційного суду Брюсселя.

Король Альберт в січні цього року зрештою визнав, що є батьком Боель, борючись з її позовом про батьківство більше десяти років.

Її мати, баронеса Сибілла де Селіс Лоншан, стверджує, що у неї був тривалий роман з Альбертом, перш ніж він став королем.

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Чутки про незаконнонароджену дитину вперше з'явилися в 1999 році в несанкціонованій біографії дружини Альберта королеви Паоли, викликавши скандал і безперервні плітки в засобах масової інформації в Бельгії.

Дельфіна Боель вперше заявила, що король Альберт її біологічний батько під час інтерв'ю 2005 року. Але тільки після того, як він зрікся престолу в 2013 році, після втрати ним імунітету до судового переслідування, вона подала до суду.

Її адвокат заявив у четвер, що вона домагається тих же прав, що і троє інших дітей Альберта: Філіп, нині король Бельгії, принц Лоран і принцеса Астрід.

"Позиція Дельфіни не в тому, що вона хоче або не хоче бути принцесою.  Вона не хоче бути дешевою дитиною, вона хоче мати точно такі ж привілеї, титули і права, як її брати і сестра" – сказав адвокат.

У разі винесення судом рішення на користь Боель, на відповідні права могли б претендувати і її діти.

Адвокат колишнього короля в свою чергу каже, що титул "Принцеса" Боель може бути присвоєно тільки за королівським указом, а не за рішенням суду.

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