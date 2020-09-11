Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии будет добиваться монарших прав

Внебрачная дочь бывшего бельгийского короля Альберта II надеется, что суд предоставит ей те же права и титулы, что и законным детям отца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

52-летняя художница Дельфина Боэль подала свое дело в Апелляционный суд Брюсселя.

Король Альберт в январе этого года в конце концов признал, что является отцом Боэль, борясь с ее иском об отцовстве более десяти лет.

Ее мать, баронесса Сибилла де Селис Лоншан, утверждает, что у нее был длительный роман с Альбертом, прежде чем он стал королем.

Слухи о незаконно рожденной ребенка впервые появились в 1999 году в несанкционированной биографии жены Альберта королевы Паолы, вызвав скандал и непрекращающиеся сплетни в средствах массовой информации в Бельгии.

Дельфина Боэль впервые заявила, что король Альберт ее биологический отец во время интервью 2005 года. Но только после того, как он отрекся от престола в 2013 году, после потери им иммунитета к судебному преследованию, она подала в суд.

Ее адвокат заявил в четверг, что она добивается тех же прав, что и трое других детей Альберта: Филипп, ныне король Бельгии принц Лоран и принцесса Астрид.

"Позиция Дельфины не в том, что она хочет или не хочет быть принцессой. Она не хочет быть дешевым ребенком, она хочет иметь точно такие же привилегии, титулы и права, как ее братья и сестра" – сказал адвокат.

В случае вынесения судом решения в пользу Боэль, на соответствующие права могли бы претендовать и ее дети.

Адвокат бывшего короля в свою очередь говорит, что титул "Принцесса" Боэль может быть присвоен только по королевскому указу, а не по решению суда.