В Угорщині найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу, але школи не закриють

Угорщина повідомила про 718 нових випадків зараження коронавірусом в п'ятницю, що є найвищим щоденним показником на сьогодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорський портал 444.hu.

Число активних випадків на сьогодні становить 6264 людини, 43% з них зафіксовані в Будапешті. Госпіталізовано 259 пацієнтів з коронавірусом, 12 з яких знаходяться на штучній вентиляції легенів.

Всього з початку пандемії в країні зареєстровано 10 909 випадків коронавірусу і 631 смертей серед інфікованих.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив в п'ятницю, що уряд не буде нав'язувати закриття шкіл, а буде прагнути захистити найбільш вразливих людей похилого віку.

За його словами, друга хвиля пандемії вимагає іншої стратегії, ніж перша, яка завдала удару по економіці в березні і квітні.

"Зараз мета не в тому, щоб всі сиділи вдома, щоб країна зайшла в глухий кут. Мета полягає в тому, щоб захистити здатність країни продовжувати роботу", - сказав Орбан.

Як відомо, Угорщина закрила свої кордони для іноземців з 1 вересня, щоб стримати зростання числа випадків коронавірусу. Згодом вона зробила виняток для приїжджих з країн "Вишеградської четвірки", за умови, що у них до приїзду буде негативний результат на COVID-19.

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