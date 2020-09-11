В Венгрии самое большое ежедневное количество случаев коронавируса, но школы не закроют

Венгрия сообщила о 718 новых случаях заражения коронавирусом в пятницу, что является самым высоким ежедневным показателем на сегодняшний день.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерский портал 444.hu.

Число активных случаев на сегодня составляет 6264 человека, 43% из них зафиксированы в Будапеште.

Госпитализировано 259 пациентов с коронавирусом, 12 из которых находятся на искусственной вентиляции легких.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 10 909 случаев коронавируса и 631 смертей среди инфицированных.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил в пятницу, что правительство не будет навязывать закрытие школ, а будет стремиться защитить наиболее уязвимых пожилых людей.

По его словам, вторая волна пандемии требует иной стратегии, чем первая, которая нанесла удар по экономике в марте и апреле.

"Сейчас цель не в том, чтобы все сидели дома, чтобы страна зашла в тупик. Цель состоит в том, чтобы защитить способность страны продолжать работу", - сказал Орбан.

Как известно, Венгрия закрыла свои границы для иностранцев с 1 сентября, чтобы сдержать рост числа случаев коронавируса. Впоследствии сделала исключение для приезжающих из стран "Вышеградской четверки", при условии, что у них до приезда будет отрицательный результат на COVID-19.