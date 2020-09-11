Німеччина прийме 150 дітей зі згорілого табору мігрантів, де проживали близько 13 тисяч осіб

Німеччина прийме до 150 малолітніх біженців та мігрантів зі знищеного на грецькому острові Лесбос табору Морія.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер зазначив, що дітей та підлітків з табору, які не мають супроводу, висловили готовність прийняти десять держав ЄС, а Німеччина та Франція візьмуть більшу їх частину.

Між тим міністр з питань розвитку Герд Мюллер висловив переконання, що Німеччина терміново має прийняти з Лесбосу і дорослих мігрантів.

Влада 10 великих комун уже запевнила канцлерку Ангелу Меркель у відповідному листі, що забезпечить прийняття у себе мігрантів. Листа підписали, зокрема, мери Кельна, Потсдама та Ганновера.

Водночас глава МВС наголосив, що негайною зараз має бути допомога людям на місці - ідеться про облаштування місць для ночівлі та доставку продуктів харчування. Щодо цього він провів розмову з віцепрезидентом Єврокомісії Схінасом, котрий перебуває на Лесбосі, щоб на місці з'ясувати, чим саме терміново може допомогти постраждалим ЄС.

Раніше повідомлялося, що влада Греції поки налаштована відновлювати найбільший табір мігрантів, вщент знищений пожежею, на тому ж місці - попри спротив місцевих мешканців.

Центр прийому та ідентифікації мігрантів, розташований поблизу села Морія на грецькому острові Лесбос, був повністю знищений в результаті трьох пожеж. Остання спалахнула в четвер у другій половині дня.

Вогонь знищив також неформальні поселення прохачів притулку та мігрантів навколо центру, розрахованого спочатку на прийом 2800 осіб. За різними даними, в Морії перебували від 12 000 до 19 000 людей.