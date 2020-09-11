Германия примет 150 детей из сгоревшего лагеря мигрантов, где жили около 13 000 человек

Германия примет до 150 малолетних беженцев и мигрантов из уничтоженного на греческом острове Лесбос лагеря Мория.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер отметил, что детей и подростков из лагеря, не имеющих сопровождения, выразили готовность принять десять государств ЕС, а Германия и Франция примут большую их часть.

Между тем министр по вопросам развития Герд Мюллер выразил убеждение, что Германия срочно должна принять с Лесбоса и взрослых мигрантов.

Власти 10 крупных коммун уже заверила канцлер Ангела Меркель в ответном письме, что обеспечит прием у себя мигрантов. Письмо подписали, в частности, мэры Кельна, Потсдама и Ганновера.

В то же время глава МВД отметил, что немедленной сейчас должна быть помощь людям на месте - речь об обустройстве мест для ночлега и доставке продуктов питания. Об этом он провел разговор с вице-президентом Еврокомиссии Схинасом, который находится на Лесбосе, чтобы на месте выяснить, чем именно срочно может помочь пострадавшим ЕС.

Ранее сообщалось, что власти Греции пока настроены восстанавливать крупнейший лагерь мигрантов, полностью уничтоженный пожаром, на том же месте - несмотря на сопротивление местных жителей.

Центр приема и идентификации мигрантов, расположенный вблизи села Мория на греческом острове Лесбос, был полностью уничтожен в результате трех пожаров. Последний вспыхнул в четверг во второй половине дня.

Огонь уничтожил также неформальные поселения просителей убежища и мигрантов вокруг центра, рассчитанного сначала на прием 2800 человек. По разным данным, в Мории находились от 12 000 до 19 000 человек.