У Кремлі підтвердили візит Лукашенка 14 вересня

У Кремлі підтвердили, що візит до Москви Александра Лукашенка, який виконує обов’язки президента Білорусі, очікується 14 вересня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це на брифінгу повідомив прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков.

"Так, візит Лукашенка дійсно відбудеться в понеділок, 14 вересня. Буде робочий візит. У нього буде спілкування з президентом Путіним", - сказав Пєсков.

За його словами, підписання документів при цьому не планується.

Нагадаємо, 30 серпня після телефонної розмови Лукашенка та президента РФ Владіміра Путіна їхні пресслужби оголосили, що лідери домовилися "в найближчі тижні провести зустріч у Москві".

Раніше наприкінці серпня Владімір Путін у своїх інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що підготував для Александра Лукашенка "резерв" з російських силовиків, але їх нібито домовилися використовувати лише у разі, якщо ситуація почне виходити з-під контролю.

Низка країн та генсек НАТО після цього застерегли Росію від втручання у внутрішні справи Білорусі.