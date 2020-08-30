Лукашенко й Путін домовилися про зустріч у Москві "найближчим часом"
Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, та президент РФ Владімір Путін домовилися про зустріч у Москві "найближчим часом".
Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили їхні пресслужби у комюніке за підсумками телефонної розмови сьогодні вранці.
"Глави держав домовилися про особисту зустріч найближчим часом. Вона, зокрема, відбудеться під час візиту Олександра Лукашенка до Москви", - повідомляє пресслужба Лукашенка.
У Кремлі заявили, що сторони домовилися "в найближчі тижні провести зустріч у Москві".
Головним питанням, яке обговорювали сьогодні, називають ситуацію довкола подій у Білорусі.
Нагадаємо, раніше цього тижня Владімір Путін у своїх інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що підготував для Александра Лукашенка "резерв" з російських силовиків, але їх нібито домовилися використовувати лише у разі, якщо ситуація почне виходити з-під контролю.
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