Лукашенко й Путін домовилися про зустріч у Москві "найближчим часом" 

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, та президент РФ Владімір Путін домовилися про зустріч у Москві "найближчим часом".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили їхні пресслужби у комюніке за підсумками телефонної розмови сьогодні вранці.

"Глави держав домовилися про особисту зустріч найближчим часом. Вона, зокрема, відбудеться під час візиту Олександра Лукашенка до Москви", - повідомляє пресслужба Лукашенка.

У Кремлі заявили, що сторони домовилися "в найближчі тижні провести зустріч у Москві".

Головним питанням, яке обговорювали сьогодні, називають ситуацію довкола подій у Білорусі.

Нагадаємо, раніше цього тижня Владімір Путін у своїх інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що підготував для Александра Лукашенка "резерв" з російських силовиків, але їх нібито домовилися використовувати лише у разі, якщо ситуація почне виходити з-під контролю.

В МЗС Литви після цього заявили, що не виключають російського вторгнення у Білорусь під прикриттям договірних зобов’язань та закликали ЄС надіслати Москві сигнал, що цього не толеруватимуть.

Польський уряд закликав Росію відмовитися від планів військової інтервенції у Білорусі.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала Росію поважати суверенітет Білорусі і висловила сподівання, що президент РФ не зважиться ввести поліцейські сили для придушення протестів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що застеріг РФ від збройного втручання в Білорусі і заручився підтримкою Путіна, аби переконати Лукашенка погодитися на посередництво ОБСЄ для вирішення кризи.

Застеріг Росію від втручання у внутрішні справи Білорусі також ггенсек НАТО Єнс Столтенберг..



