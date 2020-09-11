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В Кремле подтвердили визит Лукашенко 14 сентября

Пятница, 11 сентября 2020, 13:58

В Кремле подтвердили, что визит в Москву Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, ожидается 14 сентября.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит. У него будет общение с президентом Путиным", - сказал Песков.

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По его словам, подписание документов при этом не планируется.

Напомним, 30 августа после телефонного разговора Лукашенко и президента РФ Владимира Путина их пресс-службы объявили, что лидеры договорились "в ближайшие недели провести встречу в Москве".

Ранее в конце августа Владимир Путин в своих интервью российским СМИ заявил, что подготовил для Александра Лукашенко "резерв" из российских силовиков, но их якобы договорились использовать только в случае, если ситуация начнет выходить из-под контроля.

Ряд стран и генсек НАТО после этого предостерегли Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

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