Президент Литви: список санкцій без Лукашенка вартий лише посмішки

Президент Литви Гітанас Науседа закликає Євросоюз та інші країни світу запровадити санкції стосовно Александра Лукашенка, який виконує обов’язки президента Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Науседа заявив у інтерв’ю BNS.

"Сьогодні у нас ситуація, коли інші великі держави світу ще тільки думають про введення санкцій - США, Велика Британія. Тим часом держави Балтії показали хороший приклад, запровадивши не тільки національний список санкцій, а й включивши в цей список і самого пана Лукашенка.

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Список без пана Лукашенка, напевно, вартий лише посмішки, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що люди з цього списку не є самостійними виконавцями і від них небагато залежить у внутрішньому житті Білорусі", - сказав литовський президент.

Науседа зазначив, що при розширенні національних санкцій Литва буде погоджувати позицію з іншими країнами Балтії та Польщею.

"Перше рішення було про 30 прізвищ. Я відразу сказав, що список не остаточний і що ймовірне його розширення. Якраз над цим питанням ми зараз і працюємо, і прагнемо, щоб ці рішення народжувалися спільно - щоб ми не поодинці їх приймали і змагалися, а домовлялися з сусідами, насамперед, з Латвією та Естонією", - сказав Науседа.

Він додав, що має намір говорити і з президентом Польщі в найближчому майбутньому, тому що "там теж йде таке обговорення".

За повідомленнями ЗМІ, країни Європейського Союзу узгодили внесення до санкційного списку 40 представників білоруського режиму.

У санкційному списку будуть особи, які брали участь у фальшуванні результатів президентських виборів та причетні до жорстокого придушення протестів.

За словами одного із дипломатів, список поки що є неповним, оскільки досі тривають дискусії, чи повинен бути в ньому Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі.