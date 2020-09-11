Президент Литвы: список санкций без Лукашенко стоит лишь улыбки

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз и другие страны мира ввести санкции в отношении Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Науседа заявил в интервью BNS.

"Сегодня у нас ситуация, когда другие великие державы мира еще только думают о введении санкций - США, Великобритания. Между тем государства Балтии показали хороший пример, введя не только национальный список санкций, но и включив в этот список и самого господина Лукашенко.

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Список без господина Лукашенко, наверное, стоит лишь улыбки, потому что все мы прекрасно понимаем, что люди из этого списка не являются самостоятельными исполнителями и от них немного зависит во внутренней жизни Беларуси", - сказал литовский президент.

Науседа отметил, что при расширении национальных санкций Литва будет согласовывать позицию с другими странами Балтии и Польшей.

"Первое решение было о 30 фамилиях. Я сразу сказал, что список не окончательный и возможное его расширения. Именно над этим вопросом мы сейчас и работаем, и стремимся, чтобы эти решения рождались совместно - чтобы мы не в одиночку их принимали и соревновались, а договаривались с соседями, прежде всего, с Латвией и Эстонией", - сказал Науседа.

Он добавил, что намерен говорить с президентом Польши в ближайшем будущем, потому что "там тоже идет такое обсуждение".

По сообщениям СМИ, страны Европейского Союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима.

В санкционном списке будут лица, которые принимали участие в фальсификации результатов президентских выборов и причастны к жестокому подавлению протестов.

По словам одного из дипломатов, список пока является неполным, поскольку до сих пор продолжаются дискуссии, должен ли быть в нем Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси.