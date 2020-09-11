МЗС планує розробити "Акт Сенцова" за зразком американського "Акта Магнітського"

МЗС України має намір розробити український "Акт Сенцова" за зразком американського "Акта Магнітського", аби карати іноземних посадовців, які системно порушують права українських громадян в окупованому Криму і на Донбасі.

Про це у матеріалі для "Дзеркала тижня" розповів посол з особливих доручень, спеціальний представник з питань санкційної політики Олексій Макеєв.

"Зважаючи на те, що Україна має неабиякий досвід боротьби за визволення з російського полону українських політичних в’язнів, ми плануємо створити в Україні, за зразком американського "Акта Магнітського", свій український "Акт Сенцова", - розповів Макеєв.

Він пояснив, що мова йде про розробку процедури накладання санкцій і подальшого переслідування українськими правоохоронними органами тих іноземних посадовців, які системно порушують права людини, обвинувачуються в організації та замовленні вбивств, викрадень, тортур і нелюдського поводження, у винесенні неправомірних та політично вмотивованих вироків.

Макеєв також поділився іншими планами міністерства, спрямованими на те, аби санкції були дієвими.

Планується, зокрема, створити відкритий реєстр санкцій, у якому органи влади, а також українські та іноземні компанії зможуть перевірити, чи не перебуває їхній потенційний контрагент під міжнародними або українськими санкціями.

Також вже підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Адміністративного та Кримінального кодексів, які передбачатимуть притягнення юридичних і фізичних осіб, які порушують санкційні режими, до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Ще один план - розробка системи моніторингу ефективності санкцій, яка додасть важливу аналітичну складову у процес прийняття рішень і дозволить оперативно вдосконалювати санкційні обмеження.

Так званий акт Магнітського вперше був схвалений у США колишнім президентом Бараком Обамою в грудні 2012 року. Він заборонив 18 російським урядовцям і бізнесменам в'їзд в США і використання банківської системи, а їх активи були заморожені.

Пізніше, в 2016 році, закон був розширений і тепер поширюється на понад 40 порушників прав людини в усьому світі.

Закон названий на честь Сергєя Магнітського, російського адвоката і аудитора, який помер у російській в'язниці в нелюдських умовах. У 2008 році Магнітський розслідував мережу податкового шахрайства і хабарництва, до якої були залучені 23 компанії та 230 мільйонів доларів, пов'язаних з приватними особами, близькими до російського уряду.