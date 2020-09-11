МИД планирует разработать "Акт Сенцова" по образцу американского "Акта Магнитского"

МИД Украины намерен разработать украинский "Акт Сенцова" по образцу американского "Акта Магнитского", чтобы наказывать иностранных должностных лиц, которые системно нарушают права украинских граждан в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Об этом в материале для "Зеркала недели" рассказал посол по особым поручениям, специальный представитель по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.

"Учитывая то, что Украина имеет большой опыт борьбы за освобождение из российского плена украинских политических заключенных, мы планируем создать в Украине, по образцу американского "Акта Магнитского", свой украинский "Акт Сенцова", - рассказал Макеев.

Он пояснил, что речь идет о разработке процедуры наложения санкций и дальнейшего преследования украинскими правоохранительными органами тех иностранных должностных лиц, которые системно нарушают права человека, обвиняются в организации и заказе убийств, похищений, пыток и бесчеловечного обращения, в вынесении неправомерных и политически мотивированных приговоров.

Макеев также поделился другими планами министерства, направленными на то, чтобы санкции были эффективными.

Планируется, в частности, создать открытый реестр санкций, в котором органы власти, а также украинские и иностранные компании смогут проверить, не находится ли их потенциальный контрагент под международными или украинскими санкциями.

Также уже подготовлены предложения о внесении изменений в Административный и Уголовный кодексы, предусматривающие привлечение юридических и физических лиц, нарушающих санкционные режимы, к административной или уголовной ответственности.

Еще один план - разработка системы мониторинга эффективности санкций, которая придаст важную аналитическую составляющую в процесс принятия решений и позволит оперативно совершенствовать санкционные ограничения.

Так называемый акт Магнитского впервые был одобрен в США бывшим президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Он запретил 18 российским чиновникам и бизнесменам въезд в США и использование банковской системы, а их активы были заморожены.

Позже, в 2016 году, закон был расширен и теперь распространяется более чем на 40 нарушителей прав человека во всем мире.

Закон назван в честь Сергея Магнитского, российского адвоката и аудитора, который умер в российской тюрьме в нечеловеческих условиях. В 2008 году Магнитский расследовал сеть налогового мошенничества и взяточничества, в которую были вовлечены 23 компании и 230 млн долларов, связанных с частными лицами, близкими к российскому правительству.