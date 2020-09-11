Донбас, Білорусь та епідемія: Зеленський і Дуда провели телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда 11 вересня мали телефонну розмову. Основними питаннями у ній стали майбутній візит Дуди до Києва, ситуація з епідемією, ситуація на Донбасі та в Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужби лідерів.

Як повідомляє пресслужба Анджея Дуди, обидва президенти у розмові висловили підтримку санкціям, які готує ЄС у зв’язку з останніми подіями в Білорусі.

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У повідомленні пресслужби Офісу президента йдеться, що Зеленський "наголосив на спільності підходів України та ЄС в оцінках внутрішньополітичної кризи в сусідній країні".

Обговорювали також Донбас.

Згідно з повідомленням польської сторони, Володимир Зеленський розповідав про дедалі частіші порушення режиму тиші та досягнених домовленостей, наголошуючи, що Україна надає великої ваги нормандському формату і розглядає його як головний інструмент для врегулювання конфлікту та очікує ще однієї зустрічі у нормандському форматі найближчим часом.

"Сьогодні відбувається зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні. Сподіваюся, що зустріч лідерів відбудеться незабаром", – цитує Зеленського пресслужба Офісу президента.

Крім того, говорили про боротьбу з епідемією коронавірусу. Згідно з повідомленням польської сторони, Володимир Зеленський запевняв, що ситуація в Україні "під контролем".

Пресслужба Офісу президента повідомляє, що Зеленський дякував за практичну допомогу Польщі та підтвердив, що Україна готова долучитися до запропонованого плану міжнародної співпраці після завершення пандемії коронавірусу.

Крім того, Володимир Зеленський порушував питання про внесення до реєстру військових поховань та відновлення української могили на горі Монастир біля села Верхрати. Згідно з повідомленням пресслужби українського президента, Анджей Дуда сподівається, що "вже до наступної зустрічі глав держав це питання буде знято з порядку денного".

Також лідери підтвердили домовленість про візит Анджея Дуди до України у жовтні 2020 року.