Донбасс, Беларусь и эпидемия: Зеленский и Дуда провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда 11 сентября провели телефонный разговор. Основными вопросами стали будущий визит Дуды в Киев, ситуация с эпидемией, ситуация на Донбассе и в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службы лидеров.

Как сообщает пресс-служба Анджея Дуды, оба президента в разговоре выразили поддержку европейским санкциям против Беларуси в связи с последними событиями.

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В сообщении пресс-службы Офиса президента говорится, что Зеленский "отметил общности подходов Украины и ЕС в оценках внутриполитического кризиса в соседней стране".

Обсуждали также Донбасс.

Согласно сообщению польской стороны, Владимир Зеленский рассказывал об усиливающихся нарушениях режима тишины и достигнутых договоренностях, подчеркивая, что Украина придает большое значение встречам в нормандском формате и рассматривает его как главный инструмент для урегулирования конфликта и ожидает еще одной такой встречи в ближайшее время.

"Сегодня происходит встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине. Надеюсь, что встреча лидеров состоится в скором времени", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Кроме того, говорили о борьбе с эпидемией коронавируса. Согласно сообщению польской стороны, Владимир Зеленский уверял, что ситуация в Украине "под контролем".

Пресс-служба Офиса президента сообщает, что Зеленский благодарил за практическую помощь Польшу и подтвердил, что Украина готова присоединиться к предложенному плану международного сотрудничества после завершения пандемии коронавируса.

Кроме того, Владимир Зеленский ставил вопрос о внесении в реестр воинских захоронений и восстановлении украинской могилы на горе Монастырь возле села Верхрата. Согласно сообщению пресс-службы украинского президента, Дуда надеется, что "уже к следующей встрече глав государств этот вопрос будет снят с повестки дня".

Также лидеры подтвердили договоренность о визите Анджея Дуды в Украину в октябре 2020 года.