Латвія видала 57 віз особам, яким загрожує політичне переслідування в Білорусі

Латвія видала 57 віз особам, які можуть піддаватися політичному переслідуванню в Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ Едгар Ринкевич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Міністр підкреслив, що уряд Латвії на даний момент виділив 200 000 євро на лікування жертв репресій з Білорусі в медичних установах Латвії та для підтримки журналістів і різних груп білоруського суспільства.

Латвія також розглядає прохання про надання політичного притулку.

Говорячи про введення Європейським союзом санкцій щодо білоруських посадових осіб, Ринкевич висловив надію, що це питання буде вирішене до 21 вересня, коли відбудеться наступне засідання Ради ЄС.

Ринкевич підтвердив, що між країнами ЄС немає розбіжностей з приводу введення санкцій відносно представників білоруської влади.

Раніше повідомлялося, що польські консульства видали 234 так звані гуманітарні візи для громадян Білорусі у рамках програми "Солідарні з Білоруссю".

Нагадаємо, країни "Вишеградської четвірки" - Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина - хочуть запропонувати безвізовий режим для громадян Білорусі та новий пакет підтримки для країни на саміті ЄС.