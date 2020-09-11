Латвия выдала 57 виз лицам, которым грозит политическое преследование в Беларуси

Латвия выдала 57 виз лицам, которые могут подвергаться политическому преследованию в Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Министр подчеркнул, что правительство Латвии на данный момент выделило 200 000 евро на лечение жертв репрессий из Беларуси в медицинских учреждениях Латвии и для поддержки журналистов и различных групп белорусского общества.

Латвия также рассматривает прошения о предоставлении политического убежища.

Говоря о введении Европейским союзом санкций в отношении белорусских должностных лиц, Ринкевич выразил надежду, что этот вопрос будет решен к 21 сентября, когда состоится следующее заседание Совета ЕС.

Ринкевич подтвердил, что между странами ЕС нет разногласий по поводу введения санкций в отношении представителей белорусских властей.

Напомним, страны "Вышеградской четверки" - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - хотят предложить безвизовый режим для граждан Беларуси и новый пакет поддержки для страны на саммите ЕС.

Ранее сообщалось, что польские консульства выдали 234 так называемые гуманитарные визы для граждан Беларуси в рамках программы "Солидарны с Беларусью".