В Естонії пропонують ускладнити найм іноземців на короткострокові роботи

Міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме запропонував проєкт нового закону про іноземців, який не дозволить брати на короткострокові роботи іноземців без візи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Досі люди з третіх країн, в основному з України, могли приїхати в Естонію без візи, після чого роботодавець повинен був зареєструвати їх на виконання короткострокових робіт. При бажанні працівник також міг подати заяву на отримання довгострокової D-візи.

Згідно з пропозицією Хельме, іноземцям більше не дозволятиметься працювати в Естонії без D-візи, навіть короткостроково. Виняток становитимуть сезонні роботи.

У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що мета поправки - мотивувати роботодавців віддавати перевагу естонським робітникам і уникнути ситуацій, коли в умовах економічної кризи роботодавцю зручніше найняти на роботу іноземця, який приїхав до Естонії без візи, а потім спланувати його умови праці та критерії заробітної плати таким чином, що на ринку з'являється несправедлива конкурентна перевага.

Особливо поширеною в Естонії є практика найму іноземниз працівників без візи у будівельному секторі.