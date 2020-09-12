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В Естонії пропонують ускладнити найм іноземців на короткострокові роботи

Субота, 12 вересня 2020, 15:48

Міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме запропонував проєкт нового закону про іноземців, який не дозволить брати на короткострокові роботи іноземців без візи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Досі люди з третіх країн, в основному з України, могли приїхати в Естонію без візи, після чого роботодавець повинен був зареєструвати їх на виконання короткострокових робіт. При бажанні працівник також міг подати заяву на отримання довгострокової D-візи. 

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Згідно з пропозицією Хельме, іноземцям більше не дозволятиметься працювати в Естонії без D-візи, навіть короткостроково. Виняток становитимуть сезонні роботи.

У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що мета поправки - мотивувати роботодавців віддавати перевагу естонським робітникам і уникнути ситуацій, коли в умовах економічної кризи роботодавцю зручніше найняти на роботу іноземця, який приїхав до Естонії без візи, а потім спланувати його умови праці та критерії заробітної плати таким чином, що на ринку з'являється несправедлива конкурентна перевага.

Особливо поширеною в Естонії є практика найму іноземниз працівників без візи у будівельному секторі.

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