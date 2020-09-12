В Эстонии предлагают усложнить наем иностранцев на краткосрочные работы

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме предложил проект нового закона об иностранцах, который не позволит брать на краткосрочные работы иностранцев без визы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

До сих пор люди из третьих стран, в основном из Украины, могли приехать в Эстонию без визы, после чего работодатель должен был зарегистрировать их на выполнение краткосрочных работ. При желании работник также мог подать заявление на получение долгосрочной D-визы.

Согласно предложению Хельме, иностранцам больше не разрешено работать в Эстонии без D-визы, даже краткосрочно. Исключение составят сезонные работы.

В пояснительной записке к проекту указано, что цель поправки - мотивировать работодателей отдавать предпочтение эстонским рабочим и избежать ситуаций, когда в условиях экономического кризиса работодателю удобнее нанять на работу иностранца, который приехал в Эстонию без визы, а затем спланировать его условия труда и критерии заработной платы таким образом, что на рынке появляется несправедливое конкурентное преимущество.

Особенно распространена в Эстонии практика найма иностранных работников без визы в строительном секторе.