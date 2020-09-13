Компанія із США продала Білорусі технології для блокування Інтернету – ЗМІ

Американська компанія Sandvine Inc. продала Білорусі технології для блокування Інтернету, які дозволяли фільтрувати до 40% трафіку і блокувати мільйони сторінок.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією, отриманою журналістами, продані Білорусі технології дозволяють вносити до "чорного списку" до 150 мільйонів сайтів.

Початково технології компанії розроблені для того, щоб блокувати доступ користувачів до сумнівних ресурсів, як терористична пропаганда чи дитяча порнографія.

Втім, стверджує видання, у Білорусі ці технології ("deep packet inspection") зіграли ключову роль у тому, щоб блокувати контент соцмереж, новинних ресурсів та месенджерів, пов’язаний з протестами проти фальсифікації президентських виборів.

За інформацією джерел видання, представники Sandvine напряму зустрічалися з білоруськими високопосадовцями та потім поставили обладнення для його встановлення у дата-центрах Мінська через підрядника Jet Infosystems, яка розташована у Росії.

Під час відеоконференції менеджменту 10 вересня, на якій мали розглядати питання щодо роботи компанії у Білоусі через стурбованість частини працівників, окремі керівники сказали, що більше року працюють з урядовою організацією у Білорусі та що Sandvine передала країні технології, які дозволяють фільтрувати близько 40% трафіку який входить в Білорусь та виходить з неї. Також вони зазначили, що ця співпраця не порушила санкцій США.

Керівник відділу технологій Алекандр Хаванг під час відеоконференції визнав, що влада Білорусі може використовувати технології Sandvine для блокування сайтів і месенджерів, але у компанії вирішили, що тут не йшлося про питання прав людини.

"Ми не хочемо гратися у "глобального поліцейського". На нашу думку, кожна суверенна країна має сама визначати політику щодо того, що дозволено чи не дозволено у цій країні", - нібито сказав він.

Bloomberg стверджують, що їм надали запис цієї відеоконференції.

Сенатор Дік Дурбін вже звернувся до Міністерства фінансів із закликом з’ясувати, чи компанія своїми діями не порушила санкції США щодо Білорусі.

Санкції США, накладені більше 10 років тому, передбачають обмеження для американських компаній на постачання товарів чи послуг, які можуть бути використані Лукашенком чи іншими посадовцями для антидемократичних кроків.

Стурбованість новинами про причетність американської компанії до блокування Інтернету в Білорусі висловив також сенатор Марко Рубіо.

"Звістки про те, що технології з американської компанії використовуються режимом Лукашенка для цензури і обмеження доступу до Інтернету у Білорусі є тривожними", - заявив він, додавши, що США та міжнародна спільнота підтримують білорусів у боротьбі за свободу та демократію.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі на запити Bloomberg не відповіли.

Нагадаємо, 11 вересня офіційний Вашингтон заявив, що готовий найближчими днями оголосити додатковий перелік індивідуальних санкцій проти осіб, відповідальних за фальсифікації виборів у Білорусі.