Компания из США продала Беларуси технологии для блокировки Интернета - СМИ

Американская компания Sandvine Inc. продала Беларуси технологии для блокировки Интернета, которые позволяют фильтровать до 40% трафика и блокировать миллионы страниц.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

Согласно информации, полученной журналистами, проданные Беларуси технологии позволяют вносить в "черный список" около 150 миллионов сайтов.

Изначально технологии компании разработаны для того, чтобы блокировать доступ пользователей к сомнительным ресурсам, как террористическая пропаганда или детская порнография.

Впрочем, утверждает издание, в Беларуси эти технологии ( "deep packet inspection") сыграли ключевую роль в том, чтобы блокировать контент соцсетей, новостных ресурсов и мессенджеров, связанный с протестами против фальсификации президентских выборов.

По информации источников издания, представители Sandvine напрямую встречались с властями Беларуси и затем поставили оборудование для его установки в дата-центрах Минска через подрядчика Jet Infosystems, которая расположена в России.

Во время видеоконференции менеджмента 10 сентября, на которой должны были рассматривать вопрос о работе компании в Беларуси из-за обеспокоенности части сотрудников, руководство сказало, что компания больше года работает с правительственной организацией в Беларуси и что Sandvine передала стране технологии, которые позволяют фильтровать около 40% трафика, который входит в Беларусь и выходит из нее. Также они отметили, что это сотрудничество не нарушило санкций США.

Руководитель отдела технологий Алекандр Хаванг во время видеоконференции признал, что власти Беларуси могут использовать технологии Sandvine для блокировки сайтов и мессенджеров, но в компании решили, что в этом случае вопрос не касался прав человека.

"Мы не хотим играть в "глобального полицейского". По нашему мнению, каждая суверенная страна должна сама определять политику в отношении того, что разрешено или не позволено в этой стране", - якобы сказал он.

Bloomberg утверждают, что им предоставили запись этой видеоконференции.

Сенатор Дик Дурбин уже обратился в Министерство финансов с призывом выяснить, не были ли действия компании нарушением санкций США в отношении Беларуси.

Санкции, наложенные более 10 лет назад, предусматривают ограничения для американских компаний на поставку товаров или услуг, которые могут быть использованы Лукашенко или другими должностными лицами для антидемократических шагов.

Обеспокоенность новостями о причастности американской компании к блокированию Интернета в Беларуси выразил также сенатор Марко Рубио.

"Вести о том, что технологии компании используются режимом Лукашенко для цензуры и ограничения доступа к Интернету в Беларуси являются тревожными", - заявил он, добавив, что США и международное сообщество поддерживают белорусов в борьбе за свободу и демократию.

В Министерстве внутренних дел Беларуси на запросы Bloomberg не ответили.

Напомним, 11 сентября официальный Вашингтон заявил, что готов в ближайшие дни объявить дополнительный перечень индивидуальных санкций против лиц, ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси.